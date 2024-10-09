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Збірна України U-17 зіграє з Косовом у 1 турі кваліфікації Євро-2025

Ігор Чернявський — 9 жовтня, 10:35
Збірна України U-17 зіграє з Косовом у 1 турі кваліфікації Євро-2025
УАФ

Сьогодні, 9 жовтня, збірна України U-17 стартує у відборі на чемпіонат Європи-2025 матчем проти однолітків із Косова.

Матч розпочнеться о 15:00 за київським часом. Гра пройде в бельгійському Генку, як і всі інші поєдинки кваліфікаційного турніру в нашій групі. Проти господарів Україна зіграє у третьому турі 15 жовтня, а 12-го на команду Юрія Мороза чекає зустріч із казахами.

Для того, щоб вийти в наступний раунд відбору, потрібно посісти перше або друге місце у квартеті. Сім путівок на Євро-2025 будуть розіграні навесні наступного року. Зазначимо, що Албанія візьме участь у континентальному форумі на правах господарів.

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