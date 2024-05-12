Гравці Реала, Баварії, Баєра: стала відома заявка юнацької збірної України на Євро-2024

Став відомий повний список гравців, які потрапили у заявку юнацької збірної України U17 з футболу на Євро-2024 у Кіпрі.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Воротарі: Назар Макаренко (Дніпро-1), Олександр Петренко (Баєр, Німеччина), Ілля Волошин (Реал, Іспанія).

Захисники: Олексій Рибак, Дем’ян Третяк (обидва — Динамо Київ), Микита Шелекета, Єгор Данковський (обидва — Шахтар Донецьк), Максим Баршак (Рух Львів), Кирило Дігтярь (Металіст Харків), Дмитро Стрільчук (Баварія, Німеччина), Дмитро Варивода (Адміра, Австрія).

Півзахисники: Павло Люсін, Богдан Редушко (обидва — Динамо Київ), Назар Бондар (Рух Львів), Євгеній Гармаш (Шахтар Донецьк), Богдан Оличенко (Баварія, Німеччина), Олександр Сорока (Гент, Бельгія), Богдан Попов (Емполі, Італія), Олександр Драган (Аталанта, Італія), Андре Вакулюк (Бенфіка, Португалія).

Нападники: Іван Денисов (Рух Львів), Артем Степанов (Баєр, Німеччина), Дмитро Богданов (Динамо Д, Німеччина), Нікіта Кривцов (Кельн, Німеччина).

Чемпіонат Європи-2024 U17 відбудеться з 29 травня до 5 червня на шести стадіонах Кіпру. Україна стала однією із 16 країн, котрі кваліфікувалися на континентальну першість.

На груповій стадії турніру "синьо-жовті" в групі А зіграють із Сербією, Чехією та Кіпром.

Розклад матчів