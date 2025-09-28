Визначено склад збірної України U-17 для участі в першому раунді відбору Євро-2026
Олександр Ситник
УАФ
Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олександр Ситник оголосив імена футболістів, які готуватимуться до першого раунду кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2026 (U-17).
Про це повідомила Українська асоціація футболу.
Склад юнацької збірної України U-17
- Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Денис Столяренко (Легія, Польща), Дмитро Пожар (Динамо Київ).
- Захисники: Назар Смотрицький, Роман Шупик (обидва – ЛНЗ Черкаси), Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Денис Пламінський (Хайдук, Хорватія), Ілля Яблонський (Спортинг, Португалія), Олег Пилип'юк (Шахтар Донецьк).
- Півзахисники: Станіслав Шукалович (Шахтар Донецьк), Денис Гордєєв, Олександр Гоч, Олег Дзюринець (всі – Рух Львів), Андрій Гамзик (Баєр, Німеччина), Ярослав Кожушко (Славія, Чехія), Данило Дячок, Ярослав Буравцов (обидва – Динамо Київ), Артем Рибак (Барселона, Іспанія).
- Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Адам Гурам (Хайдук, Хорватія), Кирило Сердюк (Штутгарт, Німеччина).
Нагадаємо, у першому раунді відбору Євро-2026 (U-17) юнацька збірна України зіграє у групі 1, де її суперниками будуть Італія, Чорногорія та Естонія. Господарем мінітурніру виступить Естонія. Матчі цього етапу відбудуться в Таллінні з 1-го до 7 жовтня.