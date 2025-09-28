Українська правда
Визначено склад збірної України U-17 для участі в першому раунді відбору Євро-2026

Олексій Мурзак — 28 вересня 2025, 19:05
Головний тренер юнацької збірної України U-17 Олександр Ситник оголосив імена футболістів, які готуватимуться до першого раунду кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2026 (U-17).

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

Склад юнацької збірної України U-17

  • Воротарі: Олександр Степанов (Шахтар Донецьк), Денис Столяренко (Легія, Польща), Дмитро Пожар (Динамо Київ).
  • Захисники: Назар Смотрицький, Роман Шупик (обидва – ЛНЗ Черкаси), Маркіян Панчишин (Карпати Львів), Денис Пламінський (Хайдук, Хорватія), Ілля Яблонський (Спортинг, Португалія), Олег Пилип'юк (Шахтар Донецьк).
  • Півзахисники: Станіслав Шукалович (Шахтар Донецьк), Денис Гордєєв, Олександр Гоч, Олег Дзюринець (всі – Рух Львів), Андрій Гамзик (Баєр, Німеччина), Ярослав Кожушко (Славія, Чехія), Данило Дячок, Ярослав Буравцов (обидва – Динамо Київ), Артем Рибак (Барселона, Іспанія).
  • Нападники: Володимир Квіквінія (Динамо Київ), Адам Гурам (Хайдук, Хорватія), Кирило Сердюк (Штутгарт, Німеччина).

Нагадаємо, у першому раунді відбору Євро-2026 (U-17) юнацька збірна України зіграє у групі 1, де її суперниками будуть Італія, Чорногорія та Естонія. Господарем мінітурніру виступить Естонія. Матчі цього етапу відбудуться в Таллінні з 1-го до 7 жовтня.

