Юнацька збірна України розгромно програла Італії у контрольному матчі

Сьогодні, 4 листопада юнацька збірна України U-16 у межах навчально-тренувального збору в Італії провела перший із двох запланованих спарингів проти місцевих однолітків.

Гра вийшла результативною і завершилися поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:6, передає пресслужба УАФ.

Контрольний матч

Італія (U-16) – Україна (U-16) 6:2 (3:1)

Голи: Егхаревба (11), Бернамонте (23), Скагліоне (29), Піпіто (52, з пенальті, 56, з пенальті), Сальває (77) — Бодак (18), Гонченко (48)

Україна (U-16): Сичов (Галдін, 46), Мисюра (Абрамовіч, 63), Кислянка (Бегметюк, 71), Бирладяну, Дзюринець (Осьмухін, 63), Рєзнік, Доник (Гонченко, 46), Гордєєв (Рибак, 71), Бодак (к) (Мартинюк, 63), Федушко (Сердюковський, 63), Фальковський (Мазур, 53)

Другий спаринг між юнацькими збірними Італії та України відбудеться 6 листопада (початок – о 12:00 за київським часом).

Раніше головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив список гравців який він викликав на матч кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року U-21 проти Туреччини (14 листопада) та спаринг з Албанією (17 листопада).