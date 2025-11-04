Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Юнацька збірна України розгромно програла Італії у контрольному матчі

Олексій Мурзак — 4 листопада 2025, 18:24
Юнацька збірна України розгромно програла Італії у контрольному матчі
УАФ

Сьогодні, 4 листопада юнацька збірна України U-16 у межах навчально-тренувального збору в Італії провела перший із двох запланованих спарингів проти місцевих однолітків.

Гра вийшла результативною і завершилися поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:6, передає пресслужба УАФ.

Контрольний матч

Італія (U-16) – Україна (U-16) 6:2 (3:1)

Голи: Егхаревба (11), Бернамонте (23), Скагліоне (29), Піпіто (52, з пенальті, 56, з пенальті), Сальває (77) — Бодак (18), Гонченко (48)

Україна (U-16): Сичов (Галдін, 46), Мисюра (Абрамовіч, 63), Кислянка (Бегметюк, 71), Бирладяну, Дзюринець (Осьмухін, 63), Рєзнік, Доник (Гонченко, 46), Гордєєв (Рибак, 71), Бодак (к) (Мартинюк, 63), Федушко (Сердюковський, 63), Фальковський (Мазур, 53)

Другий спаринг між юнацькими збірними Італії та України відбудеться 6 листопада (початок – о 12:00 за київським часом).

Раніше головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив список гравців який він викликав на матч кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року U-21 проти Туреччини (14 листопада) та спаринг з Албанією (17 листопада).

Збірна України U-16

Збірна України U-16

Юнацька збірна України поступилась Колосу U-19 у спарингу
Юнацька збірна України розгромила у спарингу Металіст 1925 U-17
Дівоча збірна України U-16 здобула свою першу перемогу на Євробаскеті-2025
Україна U-16 програла третій матч на жіночому Євробаскеті-2025 та втратила шанси на плейоф
Кадетська дівоча збірна України U-16 програла Литві у 2-му турі Євробаскету-2025

Останні новини