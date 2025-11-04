Юнацька збірна України розгромно програла Італії у контрольному матчі
Сьогодні, 4 листопада юнацька збірна України U-16 у межах навчально-тренувального збору в Італії провела перший із двох запланованих спарингів проти місцевих однолітків.
Гра вийшла результативною і завершилися поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 2:6, передає пресслужба УАФ.
Контрольний матч
Італія (U-16) – Україна (U-16) 6:2 (3:1)
Голи: Егхаревба (11), Бернамонте (23), Скагліоне (29), Піпіто (52, з пенальті, 56, з пенальті), Сальває (77) — Бодак (18), Гонченко (48)
Україна (U-16): Сичов (Галдін, 46), Мисюра (Абрамовіч, 63),
Другий спаринг між юнацькими збірними Італії та України відбудеться 6 листопада (початок – о 12:00 за київським часом).
Раніше головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса оголосив список гравців який він викликав на матч кваліфікації чемпіонату Європи 2027 року U-21 проти Туреччини (14 листопада) та спаринг з Албанією (17 листопада).