Юнацька збірна України U-16 з перемоги стартувала на турнірі в Туреччині

У понеділок, 26 січня, юнацька збірна України U-16 (футболісти 2010 року народження) провела перший матч в межах міжнародного турніру в Туреччині. Підопічні Володимира Самборського зустрічалися з командою Чехії.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок вже на другій хвилині зустрічі. Захисник Шахтаря Максим Мисюра був першим на добиванні та переправив м'яч у сітку воріт суперника.

У середині першого тайму чехи відігралися після влучного удару Цимполя під час розіграшу кутового.

Ще до перерви "синьо-жовті" повели в рахунку. Після навісу півзахисника Руху Дениса Гордєєва Новотни зрізав м'яч у власні ворота.

На початку другого тайму форвард Руху Артем Федушко поставив ефектну крапку в матчі, скориставшись пасом Гордєєва.

У підсумку впевнена перемога українців з рахунком 3:1.

Товариський турнір в Туреччині, 26 січня

Україна U-16 – Чехія U-16 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 2 Мисюра, 1:1 – 20 Цимполь, 2:1 – 34 Новотни (автогол), 3:1 – 56 Федушко

Свій наступний поєдинок юнацька збірна України U-16 проведе 28 січня проти господарів змагань збірної Туреччини. Гра розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що УАФ звернулася до УЄФА через провокативну поведінку гравця збірної Вірменії під час матчу Євро-2026 з футзалу.