Збірна України провела тренування на Парк де Пренс перед матчем з Францією

Збірна України провела тренування на паризькому стадіоні Парк де Пренс перед матчем кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти збірної Франції.

Про це повідомляє УАФ.

У понеділок, 10 листопада, національна команда прибула у Париж, де до неї приєдналися всі легіонери.

Зазначимо, що матч з французами відбудеться на Парк де Пренс, домашній арені Парі Сен-Жермен, за який виступає Ілля Забарний.

"Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Франція – Україна.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Переможець квартету здобуде пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на Мундіаль через плейоф.

Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність команди до матчу з Францією.