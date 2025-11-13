Збірна України провела тренування на Парк де Пренс перед матчем з Францією
Збірна України провела тренування на паризькому стадіоні Парк де Пренс перед матчем кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти збірної Франції.
Про це повідомляє УАФ.
У понеділок, 10 листопада, національна команда прибула у Париж, де до неї приєдналися всі легіонери.
Зазначимо, що матч з французами відбудеться на Парк де Пренс, домашній арені Парі Сен-Жермен, за який виступає Ілля Забарний.
"Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Франція – Україна.
За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.
Переможець квартету здобуде пряму путівку на ЧС-2026. Збірна, яка фінішує другою, спробує відібратися на Мундіаль через плейоф.
Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив готовність команди до матчу з Францією.