Мельгоса назвав склад збірної України U-21 на матчі відбору до Євро-2025

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад молодіжної збірної України на матчі відбору до Євро-2025 U-21.

Про це повідомляє УАФ.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Нещерет (Динамо), Фесюн (Шахтар), Кінарейкін (Карпати)

Захисники: Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Салюк (Металіст 1925), Дідик (Рух), Роман (Рух), Михавко (Динамо), Вівчаренко (Динамо), Крупський (Ворскла), Смоляков (Полісся).

Півзахисники: Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Хлань (Лехія, Польща), Варфоломєєв (Слован, Чехія), Рубчинський (Динамо), Волошин (Динамо), Брагару (Динамо), Мельниченко (Карпати), Очеретько (Карпати), Федор (Рух), Квасниця (Рух), Яцик (Зоря).

Нападники: Краснопір (Рух), Горбач (Зоря).

Зазначимо, що молодіжна збірна поки не втрачала очок, вона здобула 6 із 6 перемог та йде лідером групи F. У фінальній частині Євро-2025 виступить 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.