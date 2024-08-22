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Мельгоса назвав склад збірної України U-21 на матчі відбору до Євро-2025

Андрій Яросименко — 22 серпня, 10:17
Мельгоса назвав склад збірної України U-21 на матчі відбору до Євро-2025
Збірна України U-21
Getty images

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад молодіжної збірної України на матчі відбору до Євро-2025 U-21.

Про це повідомляє УАФ.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Нещерет (Динамо), Фесюн (Шахтар), Кінарейкін (Карпати)

Захисники: Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Салюк (Металіст 1925), Дідик (Рух), Роман (Рух), Михавко (Динамо), Вівчаренко (Динамо), Крупський (Ворскла), Смоляков (Полісся).

Півзахисники: Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Хлань (Лехія, Польща), Варфоломєєв (Слован, Чехія), Рубчинський (Динамо), Волошин (Динамо), Брагару (Динамо), Мельниченко (Карпати), Очеретько (Карпати), Федор (Рух), Квасниця (Рух), Яцик (Зоря).

Нападники: Краснопір (Рух), Горбач (Зоря).

Зазначимо, що молодіжна збірна поки не втрачала очок, вона здобула 6 із 6 перемог та йде лідером групи F. У фінальній частині Євро-2025 виступить 16 команд: Словаччина і 15 збірних, що пройдуть за результатами відбору — це дев'ять переможців груп, три найкращі команди серед других місць та три переможці плейоф, в якому зійдуться шість володарів других місць.

Нагадаємо, раніше стали відомі місця, дата та час проведення відбіркових матчів на чемпіонат Європи-2025.
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