Україна дізналася наступного суперника: визначились усі пари 1/4 фіналу ЧС-2026

На чемпіонаті світу 2026 з сокки, який триває в німецькому Ессені, визначилися всі 8 команд, які зіграють у чвертьфіналі турніру.

Збірна України у матчі 1/8 фіналу здобула перемогу над Австралією з рахунком 2:1 та вийшла до наступного раунду турніру.

Суперником "синьо-жовтих" у чвертьфіналі стане команда Бразилії, яка на старті стадії плейоф розгромила Албанію – 7:2.

Зазначимо, що до чвертьфіналу також пробилися Хорватія, Польща, Греція, Франція, Німеччина та Казахстан.

Матч 1/4 фіналу за участю збірної України відбудеться 5 вересня. Початок зустрічі запланований на 14:30 за київським часом.

Розклад матчів 1/4 фіналу ЧС-2026 з сокки

05.09 | 11:00 | Греція – Хорватія

05.09 | 12:10 | Франція – Німеччина

05.09 | 13:20 | Польща – Казахстан

05.09 | 14:30 | Україна – Бразилія

Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 з сокки проходить в Ессені з 28 серпня до 6 вересня.