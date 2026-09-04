Україна дізналася наступного суперника: визначились усі пари 1/4 фіналу ЧС-2026
АСУ
На чемпіонаті світу 2026 з сокки, який триває в німецькому Ессені, визначилися всі 8 команд, які зіграють у чвертьфіналі турніру.
Збірна України у матчі 1/8 фіналу здобула перемогу над Австралією з рахунком 2:1 та вийшла до наступного раунду турніру.
Суперником "синьо-жовтих" у чвертьфіналі стане команда Бразилії, яка на старті стадії плейоф розгромила Албанію – 7:2.
Зазначимо, що до чвертьфіналу також пробилися Хорватія, Польща, Греція, Франція, Німеччина та Казахстан.
Матч 1/4 фіналу за участю збірної України відбудеться 5 вересня. Початок зустрічі запланований на 14:30 за київським часом.
Розклад матчів 1/4 фіналу ЧС-2026 з сокки
- 05.09 | 11:00 | Греція – Хорватія
- 05.09 | 12:10 | Франція – Німеччина
- 05.09 | 13:20 | Польща – Казахстан
- 05.09 | 14:30 | Україна – Бразилія
Нагадаємо, чемпіонат світу 2026 з сокки проходить в Ессені з 28 серпня до 6 вересня.