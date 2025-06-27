Монтелла продовжить контракт зі збірною Туреччини

Федерація футболу Туреччини близька до продовження контракту з головним тренером національної збірної Вінченцо Монтеллою.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, нова угода буде розрахована до літа 2028 року. Чинна угода з 51-річним італійським фахівцем діє до кінця липня 2026 року.

Монтелла очолює збірну Туреччини з вересня 2023 року, він зумів вивести команду в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 року. Також у своїй тренерській біографії італієць працював із Ромою, Катаньєю, Фіорентиною, Сампдорією, Міланом, Севільєю і Адана Демірспором.

Минулого року Монтелла міг повернутися в Рому після звільнення Івана Юрича. Проте тоді клуб Артема Довбика зробив вибір на користь Клаудіо Раньєрі.