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Монтелла продовжить контракт зі збірною Туреччини

Олег Дідух — 27 червня 2025, 17:54
Монтелла продовжить контракт зі збірною Туреччини
Вінченцо Монтелла

Федерація футболу Туреччини близька до продовження контракту з головним тренером національної збірної Вінченцо Монтеллою.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, нова угода буде розрахована до літа 2028 року. Чинна угода з 51-річним італійським фахівцем діє до кінця липня 2026 року.

Монтелла очолює збірну Туреччини з вересня 2023 року, він зумів вивести команду в 1/8 фіналу чемпіонату Європи 2024 року. Також у своїй тренерській біографії італієць працював із Ромою, Катаньєю, Фіорентиною, Сампдорією, Міланом, Севільєю і Адана Демірспором.

Минулого року Монтелла міг повернутися в Рому після звільнення Івана Юрича. Проте тоді клуб Артема Довбика зробив вибір на користь Клаудіо Раньєрі.

Монтелла Збірна Туреччини з футболу

Монтелла

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