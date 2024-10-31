Рому може очолити відомий ексфорвард команди

Новим головним тренером Роми може стати Вінченцо Монтелла.

Про це повідомляє RomaPress.

Сьогодні, 31 жовтня Рома в 10 турі Серії А вдома прийме Торіно. Для нинішнього наставника команди, Івана Юрича, цей матч може стати останнім.

Монтелла на даний момент очолює збірну Туреччини, його контракт розрахований до літа 2026 року. 50-річний італійський фахівець може погодитись на суміщення посад заради роботи в Ромі, за яку виступав у якості гравця у 1999 – 2009 роках.

Раніше повідомлялося про інтерес до Монтелли з боку Манчестер Юнайтед.

Тренер збірної Туреччини – далеко не єдина кандидатура на заміну Юричу, про яку повідомляється в італійських ЗМІ в останні декілька днів. Раніше клубу Артема Довбика приписували інтерес до двох екстренерів Лаціо – Мауріціо Саррі та Роберто Манчіні. Також розглядається варіант з поверненням Даніеле Де Россі, якого звільнили у вересні.