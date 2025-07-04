Збірна Швеції встановила неймовірний рекорд завдяки перемозі над Данією на жіночому Євро-2025
УЄФА
Жіноча збірна Швеції мінімально перемогла команду Данії у першому турі чемпіонату Європи з футболу та встановила неймовірний рекорд.
Про це повідомляє OptaJoe.
Шведки здобули вже четверту поспіль перемогу на групових етапах найбільших футбольних турнірів (чемпіонат світу та Євро). Це є найдовшою переможною серією в історії.
Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завдяки голу Аріанни Карузо, а Іспанія розгромила Португалію.
Зауважимо, що в перший ігровий день Фінляндія здолала Ісландію, а Швейцарія поступилася Норвегії. В Україні офіційним транслятором турніру є "Суспільне" та платформа MEGOGO.