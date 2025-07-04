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Збірна Швеції встановила неймовірний рекорд завдяки перемозі над Данією на жіночому Євро-2025

Микола Дендак — 4 липня 2025, 21:22
Збірна Швеції встановила неймовірний рекорд завдяки перемозі над Данією на жіночому Євро-2025
УЄФА

Жіноча збірна Швеції мінімально перемогла команду Данії у першому турі чемпіонату Європи з футболу та встановила неймовірний рекорд.

Про це повідомляє OptaJoe.

Шведки здобули вже четверту поспіль перемогу на групових етапах найбільших футбольних турнірів (чемпіонат світу та Євро). Це є найдовшою переможною серією в історії.

Нагадаємо, напередодні Італія обіграла команду Бельгії завдяки голу Аріанни Карузо, а Іспанія розгромила Португалію.

Зауважимо, що в перший ігровий день Фінляндія здолала Ісландію, а Швейцарія поступилася Норвегії. В Україні офіційним транслятором турніру є "Суспільне" та платформа MEGOGO.

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