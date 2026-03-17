На матчі проти України у Швеції буде потужна підтримка

Не зважаючи на відстань у 3 103 кілометри між Стокгольмом та Валенсією, збірна Швеції в матчі проти України не залишиться без підтримки земляків.

За інформацією Чемпіона, вечері 26 березня на "Естадіо-Сьютат-де-Валенсія" за підопічних Грема Поттера буде вболівати близько 1500 шведів.

Стадіон у Валенсії розрахований на 30 000 місць. Гостьова квота складає 5 відсотків від загальної місткості арени, тож на шведських фанів було виділено 1500 квитків. Очікується, що вся квота збірної Швеції буде продана.

В свою чергу, ще достатньо вільних квитків для українських вболівальників. Наразі їх вартість складає від 60 євро (бокові сектори) до 136 євро (центральні сектори) за квиток.

Півфінал плейоф відбору за вихід до чемпіонату світу-2026 відбудеться 26 березня. Початок гри о 20:45 за місцевим часом (21:45 за українським часом). Ворота арени відкриваються за дві години до початку матчу.

Максим Розенко, Чемпіон