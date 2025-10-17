Українська правда
Збірна Швеції веде переговори з Поттером щодо тренерської посади

Станіслав Лисак — 17 жовтня 2025, 11:24
Збірна Швеції веде переговори з Поттером щодо тренерської посади
Колишній тренер Челсі та Вест Гема Грем Поттер може очолити національну збірну Швеції з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Наразі шведська федерація футболу веде переговори з менеджером щодо можливої співпраці. Раніше Поттер сам заявляв про бажання попрацювати зі збірною Швеції.

Останнім клубом Грема Поттера був саме Вест Гем, звідки англійця звільнили після невдалого старту в чемпіонаті Англії – лише три очки у п'яти турах та передостаннє місце в турнірній таблиці.

Раніше 50-річний коуч тренував також Брайтон, Челсі та Свонсі, а розпочинав свою кар'єру наставник саме у Швеції – в Естерсунді.

Напередодні збірна Швеції звільнили Йон-Даль Томассона, який провалює відбір до чемпіонату світу.

