Ще один гравець Швеції не зіграє проти України у плейоф на ЧС-2026 – ЗМІ

Півзахисник Лукас Бергвалль травмувався у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів Тоттенгем – Боруссія Дортмунд та вибув із футболу надовго.

Про це повідомляє Footballskanalen.

19-річний півзахисник покинув поле на 62-й хвилині зустрічі. За інформацією порталу, швед отримав ушкодження гомілковостопного суглоба. Через це Бергвалль пробуде поза межами футбольного поля 2-3 місяці. Це означає, що Лукас не допоможе своїй збірній пробитись на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Нагадаємо, що 26 березня Швеція зіграє проти України у півфіналі плейоф на ЧС-2026 в іспанській Валенсії. Матч відбудеться на домашній арені футбольного клубу Леванте.

Також інші шведські гравці, як голкіпер Сток Сіті Віктор Юганссон, півзахисник Тоттенгема Деян Кулусевські та форвард Ліверпуля Александр Ісак перебувають у лазаретах своїх клубів.

Відзначимо, що за спиною Бергвалля 6 ігор за національну команду. Наразі без результативних дій. Футболіст багато разів не потрапляв у заявку збірну через отримані травми.

У поточному сезоні-2025/26 Лукас провів 26 поєдинків за англійський Тоттенгем, у яких відзначився голом та 4 асистами. До слова, гра Ліги чемпіонів Тоттенгем – Боруссія Дортмунд закінчилась домашньою перемогою "шпор" 2:0.