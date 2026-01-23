Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ще один гравець Швеції не зіграє проти України у плейоф на ЧС-2026 – ЗМІ

Софія Кулай — 23 січня 2026, 07:43
Ще один гравець Швеції не зіграє проти України у плейоф на ЧС-2026 – ЗМІ
Лукас Бергвалль
Getty Images

Півзахисник Лукас Бергвалль травмувався у матчі 7-го туру основного раунду Ліги чемпіонів Тоттенгем – Боруссія Дортмунд та вибув із футболу надовго.

Про це повідомляє Footballskanalen.

19-річний півзахисник покинув поле на 62-й хвилині зустрічі. За інформацією порталу, швед отримав ушкодження гомілковостопного суглоба. Через це Бергвалль пробуде поза межами футбольного поля 2-3 місяці. Це означає, що Лукас не допоможе своїй збірній пробитись на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Нагадаємо, що 26 березня Швеція зіграє проти України у півфіналі плейоф на ЧС-2026 в іспанській Валенсії. Матч відбудеться на домашній арені футбольного клубу Леванте.

Також інші шведські гравці, як голкіпер Сток Сіті Віктор Юганссон, півзахисник Тоттенгема Деян Кулусевські та форвард Ліверпуля Александр Ісак перебувають у лазаретах своїх клубів.

Відзначимо, що за спиною Бергвалля 6 ігор за національну команду. Наразі без результативних дій. Футболіст багато разів не потрапляв у заявку збірну через отримані травми.

У поточному сезоні-2025/26 Лукас провів 26 поєдинків за англійський Тоттенгем, у яких відзначився голом та 4 асистами. До слова, гра Ліги чемпіонів Тоттенгем – Боруссія Дортмунд закінчилась домашньою перемогою "шпор" 2:0.

Читайте також :
Ключовий форвард Тоттенгема вибув на тривалий термін через травму
Тоттенгем Збірна Швеції з футболу

Тоттенгем

Тоттенгем підписав 19-річного бразильського захисника за 13 млн фунтів
Розбили авто за 150 тисяч фунтів: зірка Тоттенгема став жертвою пограбування
Алонсо може очолити Тоттенгем
Керівництво Тоттенгема обговорює можливе звільнення Франка – ЗМІ
Екстренер Аякса став помічником Франка у Тоттенгемі

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік