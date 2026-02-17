Лідери збірної Швеції можуть відновитись перед матчем з Україною у плейоф відбору на ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер сподівається, що отримає підсилення перед півфіналом плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти України.

Його слова цитує Standard.

Мова йшла про травмованих півзахисника Деяна Кулусевські та нападника Александера Ісака. Перший переніс операцію на ушкодженому коліні ще у травні 2025-го. Через це Деян не провів у поточному сезоні-2025/26 жодного матчу.

Щодо Ісака, то форвард англійського Ліверпуля недоступний через перелом малогомілкової кістки.

"Я сподіваюся, що вони зможуть зіграти, але це серйозні травми. Повернутися після таких ушкоджень уже в березні складно, але шанс є. Я спілкувався з обома. Вони на шляху до повернення і налаштовані оптимістично. Вони дуже наполегливо працюють у своїх клубах, щоб зіграти в березні", – сказав Поттера.

Відзначимо, що за спиною гравців 45 (Кулусевські – 5 голів) та 56 (Ісак – 16 м'ячів) проведених матчів.

Гра Україна – Швеція у плейоф відбору на Мундіаль відбудеться 26 березня в Іспанії. Початок зустрічі – о 21:45 (за Києвом). Переможець протистояння вийде у півфінал, де зіграє проти тріумфатора пари Албанія – Польща. Фінал плейоф запланований на 31 березня.

Раніше повідомлялось, що шведська збірна втратила ще й півзахисника Лукаса Бергвалля.