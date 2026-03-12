Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Швеція продовжила контракт із тренером перед матчем з Україною

Олег Дідух — 12 березня 2026, 12:37
Швеція продовжила контракт із тренером перед матчем з Україною
Грем Поттер
svenskfotboll.se

Федерація футболу Швеції продовжила контракт із головним тренером національної команди Гремом Поттером.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Швеції.

Нова угода розрахована до 2030 року. Поттер очолює збірну Швеції з жовтня 2025 року. Наразі він провів на чолі команди всього 2 матчі, не здобувши жодної перемоги: 1 нічия та 1 поразка.

Поттер розпочинав свою тренерську кар'єру саме в Швеціх: в 2011 – 2018 роках він очолював Естерсунд. Також працював із Свонсі, Брайтоном, Челсі та Вест Гемом.

Нагадаємо, збірна Швеції є суперником України по півфіналу плейоф відбору до чемпіонату світу 2026 року. Їхній матч відбудеться 26 березня, початок – о 21:45 за київським часом. Переможець цього матчу в фіналі (31 березня) зустрінеться із сильнішим у протистоянні Польщі та Албанії.

Грем Поттер Збірна Швеції з футболу

Збірна Швеції з футболу

Тренер збірної Швеції назвав гравців, які не зіграють проти України у плейоф відбору на ЧС-2026
Лідери збірної Швеції можуть відновитись перед матчем з Україною у плейоф відбору на ЧС-2026
Стартував продаж квитків на матчі плейоф відбору ЧС-2026 за участю України
Ще один гравець Швеції не зіграє проти України у плейоф на ЧС-2026 – ЗМІ
Звичайно, це мрія для всіх нас: наставник збірної Швеції – про можливий вихід команди на ЧС-2026

Останні новини