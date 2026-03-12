Швеція продовжила контракт із тренером перед матчем з Україною

Федерація футболу Швеції продовжила контракт із головним тренером національної команди Гремом Поттером.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Швеції.

Нова угода розрахована до 2030 року. Поттер очолює збірну Швеції з жовтня 2025 року. Наразі він провів на чолі команди всього 2 матчі, не здобувши жодної перемоги: 1 нічия та 1 поразка.

Поттер розпочинав свою тренерську кар'єру саме в Швеціх: в 2011 – 2018 роках він очолював Естерсунд. Також працював із Свонсі, Брайтоном, Челсі та Вест Гемом.

Нагадаємо, збірна Швеції є суперником України по півфіналу плейоф відбору до чемпіонату світу 2026 року. Їхній матч відбудеться 26 березня, початок – о 21:45 за київським часом. Переможець цього матчу в фіналі (31 березня) зустрінеться із сильнішим у протистоянні Польщі та Албанії.