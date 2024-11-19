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Збірна Сан-Марино здобула кілька досягнень у матчі Ліги націй з Ліхтенштейном

Станіслав Лисак — 19 листопада 2024, 09:16
Збірна Сан-Марино здобула кілька досягнень у матчі Ліги націй з Ліхтенштейном
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Збірна Сан-Марино з футболу на виїзді обіграла Ліхтенштейн в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА в Дивізіоні D. Спочатку забили господарі, але гравці Сан-Марино продемонстрували характер та завдяки вдалим атакам вирвали перемогу.

Країна, площа якої становить 61,2 км² зуміла піднятися до Ліги С. Також збірна Сан-Марино вперше в історії забила три голи в одному поєдинку.

Ще одним досягненням команди є перша виїзна перемога в офіційних зустрічах, а також санмаринці вперше посіли не останнє місце у квартеті та навіть виграли групу.

З оглядом історичного поєдинку ви можете ознайомитись на нашому сайті. Окрім матчу Сан-Марино – Ліхтенштейн 18 листопада відбулося ще 7 матчів Ліги націй УЄФА.

Сьогодні, 19 листопада, вирішальний поєдинок у турнірі проведе збірна України. Підопічні Сергія Реброва завітають в гості до Албанії.

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Ліга націй УЄФА

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