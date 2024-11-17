Збірна Албанії – збірна України: анонс вирішального матчу Ліги націй

У вівторок, 19 листопада, збірна України з футболу зіграє в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА дивізіону B. Суперником буде Албанія, яка може як вилетіти, так і посісти перше місце у групі.

Поєдинок відбудеться на Air Albania Stadium у Тирані, Албанія. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

Збірна України

Перед стартом Ліги націй УЄФА підопічні Сергія Реброва не зуміли вийти в плейоф чемпіонату Європи-2024, посівши четверте місце в групі E, де усі команди здобули по чотири залікових пункти. Україна завершила виступи на останньому місці через розгромну поразку від Румунії на старті Євро (3:0).

Невдалі результати продовжили переслідувати Україну і на цьому турнірі, де команда зіграла вже 5 поєдинків та наразі посідає останню сходинку в групі. У вересневих матчах українці поступилися Албанії (1:2) та Чехії (2:3). Єдину перемогу команда здобула саме у грі з Грузією (1:0) у третьому турі, а згодом команда Сергія Реброва зіграла внічию з Чехією.

У листопаді Україна вже зіграла проти Грузії та не зуміла втримати перемогу. У грі проти Албанії команді не допоможуть Андрій Лунін, Віктор Циганков, Руслан Малиновський та Віталій Буяльський. Також гру ризикує пропустити Владислав Ванат.

Збірна Албанії

"Червоно-чорні" під керівництвом бразильського наставника Сільвіньйо вдруге в історії кваліфікувалися до чемпіонату Європи. Албанія, як і Україна, не змогла вийти з групи. Проте на то були вагомі причини. Команда потрапила до групи "смерті" з Італією, Хорватією та майбутнім володарем титулу — збірною Іспанії. І попри статус андердога, команда посіла 3 місце у квартеті, випередивши Хорватію.

У попередньому розіграші Ліги націй представники Балканського півострова також виступали у дивізіоні B та зберегли прописку завдяки тому, що потрапили до квартету з Росією, яка була дискваліфікована через повномасштабне вторгнення на територію України.

Цього ж сезону, клуб може як підвищитися у класі, так і вилетіти з Ліги В. Наразі в активі Албанії 7 очок, як і у грузинів, та 3 місце. Команда перемагала Україну та Грузію, а також грала внічию з Чехією.

Турнірна ситуація

Наразі на першому місці знаходиться Чехія. Вона має в активі 8 балів. У Грузії та Албанії по 7 очок. А останнє місце посідає Україна, в якої 5 балів.

Чехія – 8; Грузія – 7; Албанія – 7; Україна – 5.

У разі поразки або нічиєї Україна залишиться на останньому місці. Якщо ж "синьо-жовті" переможуть, то точно опиняться вище Албанії. А якщо в паралельному матчі Чехія здолає Грузію, то українці піднімуться на 2 сходинку та змагатимуться у плейоф за вихід в Дивізіон А.

Історія зустрічей

Україна та Албанія провели всього 7 очних поєдинків. П'ять разів українці перемагали, одного разу команди зіграли внічию, а в останньому матчі, в Лізі націй сезону-2024/25 албанці здобули першу перемогу.

Вперше команди зустрілися ще у 1997 році в межах відбіркового етапу на чемпіонат світу-1998 (1:0). Єдина нічия, яку розписали команди, відбулася в межах відбіркового етапу на ЧС-2006 (2:2).

Де дивитися

Транслюватиме поєдинок медіасервіс MEGOGO, телеканал MEGOGO Спорт та Суспільне Мовлення на своїх місцевих телеканалах. Матч на MEGOGO можна подивитися за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Також Чемпіон традиційно проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Орієнтовні склади

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Гуцуляк, Яремчук, Мудрик.

Албанія: Стракоша — Хюсай, Міхай, Асті, Мітай — Рамадані, Асллані, Лачі — Асані, Байрамі, Туці.

Цифри і факти

Україна та Албанія 7 разів грали між собою і лише двічі "синьо-жовті" не перемагали (1 нічия та 1 поразка);

Україна втретє грає у дивізіоні B Ліги націй. Одного разу "синьо-жовті" грали в елітному дивізіоні, де посіли останнє місце у квартеті зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією;

Албанія двічі грала в дивізіоні C та вдруге грає в дивізіоні B Ліги націй. У попередньому розіграші вони посіли третє місце через присутність у групі Росії, яка отримала кваліфікацію;

Переможець квартету автоматично підніметься в Дивізіон A Ліги націй, а невдаха групи вилетить у Дивізіон C. Фініш другим дозволить поборотися за підвищення у класі у плейоф, а третім — врятуватися від вильоту.;

Склад України майже на 240 млн євро дорожче за Албанію (325,20 проти 89,95 млн);

Найдорожчими гравцями збірної України за версією Transfermartk є нападник Роми Артем Довбик та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков – по 35 млн євро.

Найбільшу трансферну вартість серед "червоно-чорних" має Крістіан Асллані, який виступає за Інтер — 18 млн євро;

Збірна України більш ніж на рік молодша за Албанії (25,4 проти 26,8);

В збірної Албанії майже в три рази більше легіонерів у складі — 26 проти 9 в складі "синьо-жовтих";

Головні тренери Сергій Ребров та Сілвіньйо очолили збірні у 2023 році, що означає, що це їхня перша Ліга націй на чолі команд.

Прогноз Чемпіона

Перемога України – 2:1.

Зауважимо, що за версією бейтингового оператора FAVBET, фаворитом протистояння є Україна. Фавбет дає такі коефіцієнти на матч:

Перемога Албанії – 3,05;

Нічия – 3,30;

Перемога України – 2,45.

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