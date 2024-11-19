Історична перемога: огляд матчу Ліхтенштейн – Сан-Марино

Збірна Сан-Марино з футболу на виїзді обіграла Ліхтенштейн в останньому 6 турі Ліги націй УЄФА в Дивізіоні D. Перемога дозволила "вічному аутсайдеру" піднятися до Ліги С.

Спочатку забили господарі, але гравці Сан-Марино продемонстрували характер та завдяки вдалим атакам вирвали перемогу.

Огляд матчу:

Ліга націй УЄФА-2024/25

6 тур, 18 листопада

Ліга С, група 1

Ліхтенштейн – Сан-Марино 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 – Зеле (40), 1:1 – Лаззарі (46), 1:2 – Нанні (66, пен), 1:3 – Голінуччі (76)

Нагадаємо, загалом 18 листопада відбулося 8 матчів Ліги націй УЄФА.