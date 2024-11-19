Збірна України зіграє з Албанією, Чехія прийме Грузію в заключному матчі Ліги націй

У вівторок, 19 листопада, відбудуться дев'ять матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги націй-2024/25.

Зокрема вирішиться доля України в турнірі. Підопічні Сергія Реброва завітають в гості до Албанії. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Також збірна Чехії прийматиме Грузію в іншому матчі квартету 1 Ліги B. Окрім того, визначаться підсумкові результати інших груп змагань.

Ліга націй-2024/25

6 тур, 18 листопада

Дивізіон А, група 3

21:45 Боснія і Герцеговина – Нідерланди

21:45 Угорщина – Німеччина

Дивізіон B, група 1

21:45 Албанія – Україна

21:45 Чехія – Грузія

Дивізіон B, група 4

21:45 Вельс – Ісландія

21:45 Чорногорія – Туреччина

Дивізіон С, група 1

21:45 Словаччина – Естонія

21:45 Швеція – Азербайджан

Дивізіон D, група 2

21:45 Мальта – Андрорра

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня Ліги націй, де зустрічалися Хорватія та Португалія, а також Іспанія зі Швейцарією.