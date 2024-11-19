Збірна України зіграє з Албанією, Чехія прийме Грузію в заключному матчі Ліги націй
У вівторок, 19 листопада, відбудуться дев'ять матчів заключного шостого туру групового етапу Ліги націй-2024/25.
Зокрема вирішиться доля України в турнірі. Підопічні Сергія Реброва завітають в гості до Албанії. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Також збірна Чехії прийматиме Грузію в іншому матчі квартету 1 Ліги B. Окрім того, визначаться підсумкові результати інших груп змагань.
6 тур, 18 листопада
Дивізіон А, група 3
21:45 Боснія і Герцеговина – Нідерланди
21:45 Угорщина – Німеччина
Дивізіон B, група 1
21:45 Албанія – Україна
21:45 Чехія – Грузія
Дивізіон B, група 4
21:45 Вельс – Ісландія
21:45 Чорногорія – Туреччина
Дивізіон С, група 1
21:45 Словаччина – Естонія
21:45 Швеція – Азербайджан
Дивізіон D, група 2
21:45 Мальта – Андрорра
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулого ігрового дня Ліги націй, де зустрічалися Хорватія та Португалія, а також Іспанія зі Швейцарією.