Учасник ЧС-2026 став лідером турніру за кількістю натуралізованих гравців: у заявці лише 1 уродженець країни

Головний тренер збірної Кюрасао Дік Адвокат визначився із заявкою команди на майбутній чемпіонат світу 2026 року, включивши одразу 25 футболістів із нідерландськими паспортами, які пройшли процедуру натуралізації.

У підсумку серед 26 заявлених гравців знайшовся лише один уродженець Кюрасао, що зробило колектив абсолютним лідером турніру ха кількістю "легіонерів".

Загальна статистика учасників мундіалю показує, що найчастіше за чужі збірні виступлять уродженці Франції: таких футболістів набралося 75 із 289, тоді як сама французька команда заявила лише трьох спортсменів, народжених за межами країни.

Збірна Кюрасао пройшла у фінальний етап світової першості вперше у своїй історії.

Нагадаємо, команда Адвоката зіграє в групі Е проти Німеччини, Еквадору та Кот-д'Івуару.