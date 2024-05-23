Італія оголосила попередню заявку на Євро-2024

Збірна Італії з футболу оголосила попередню заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Головний тренер команди, Лучано Спалетті, викликав 30 футболістів, з яких лише 26 потраплять до підсумкової заявки.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.