Італія оголосила попередню заявку на Євро-2024
Збірна Італії з футболу оголосила попередню заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Головний тренер команди, Лучано Спалетті, викликав 30 футболістів, з яких лише 26 потраплять до підсумкової заявки.
Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.
Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.