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Італія оголосила попередню заявку на Євро-2024

Микола Дендак — 23 травня, 16:31
Італія оголосила попередню заявку на Євро-2024

Збірна Італії з футболу оголосила попередню заявку гравців на чемпіонат Європи-2024.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Головний тренер команди, Лучано Спалетті, викликав 30 футболістів, з яких лише 26 потраплять до підсумкової заявки.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволила розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.

Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.

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