Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Сан-Марино здобули другу перемогу в історії

Володимир Кук — 5 вересня, 23:57
Сан-Марино здобули другу перемогу в історії
Збірна Сан-Марино
Сан-Марино

Сьогодні, 5 вересня, відбулись перші вересневі матчі Ліги націй-2024/25.

Збірна Сан-Марино у домашньому для себе матчі в рівному поєдинку проти Ліхтенштейна здобули свою другу перемогу в історії, та першу перемогу в офіційній зустрічі.

Ліга Націй — D1
1 тур, 5 вересня

Сан-Марино — Ліхтенштейн 1:0 (0:0)

Гол: 53 - Ніко Джуліано

Зазначимо, що за свою історію збірна "країни-карлика" провела 120 поєдинків, з яких 113 програла. Єдина перемога Сан-Марино була датована 2004-им роком в товариському матчі проти збірної Ліхтенштейну. Тоді гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь Сан-Марино. Переможний гол забив Енді Селва, найуспішніший гравець в історії збірної, який є автором багатьох рідкісних для цієї країни забитих м'ячів.

Наступний матч санмаринці зіграють на виїзді проти Молдови. Матч відбудеться 10 серпня. Початок о 18:00

Ліга націй УЄФА Ліхтенштейн Сан-Марино

Ліга націй УЄФА

Португалія з голом Роналду здолала Хорватію, Польша на останній хвилині вирвала перемогу у Шотландії в 1 турі Ліги націй
Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги націй
Мбаппе: Збірна Франції має намір повністю викластись у матчах Ліги націй
Кополовець: Довбик залежний від партнерів
Суперкомп'ютер спрогнозував місце збірної України у групі Ліги націй

Останні новини