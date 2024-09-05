Сан-Марино здобули другу перемогу в історії

Сьогодні, 5 вересня, відбулись перші вересневі матчі Ліги націй-2024/25.

Збірна Сан-Марино у домашньому для себе матчі в рівному поєдинку проти Ліхтенштейна здобули свою другу перемогу в історії, та першу перемогу в офіційній зустрічі.

Ліга Націй — D1

1 тур, 5 вересня

Сан-Марино — Ліхтенштейн 1:0 (0:0)

Гол: 53 - Ніко Джуліано

Зазначимо, що за свою історію збірна "країни-карлика" провела 120 поєдинків, з яких 113 програла. Єдина перемога Сан-Марино була датована 2004-им роком в товариському матчі проти збірної Ліхтенштейну. Тоді гра закінчилася з рахунком 1:0 на користь Сан-Марино. Переможний гол забив Енді Селва, найуспішніший гравець в історії збірної, який є автором багатьох рідкісних для цієї країни забитих м'ячів.

Наступний матч санмаринці зіграють на виїзді проти Молдови. Матч відбудеться 10 серпня. Початок — о 18:00