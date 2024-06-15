Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи

Збірна Албанії забила найшвидший гол в історії розіграшів чемпіонатів Європи з футболу.

Півзахисник Сассуоло Недім Байрамі відкрив рахунок у грі першого туру групового етапу проти Італії на 23-й секунді.

Албанець випередив росіянина Дмітрія Кірічєнка, який забивав на Євро-2004 Греції на 1 хвилині і 7 секунді.

00:23 - İtalya ağlarını havalandıran Nedim Bajrami, Avrupa Şampiyonası tarihinin en erken golünü kaydetti. Şipşak. pic.twitter.com/WytP4YyBQK — OptaCan (@OptaCan) June 15, 2024

Окрім італійців та албанців до Групи B входять збірні Іспанії та Хорватії. "Фурія роха" розгромила хорватів у першому турі ЧЄ.

Раніше півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим футболістом в історії континентальної першості.