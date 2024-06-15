Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи
Збірна Албанії забила найшвидший гол в історії розіграшів чемпіонатів Європи з футболу.
Півзахисник Сассуоло Недім Байрамі відкрив рахунок у грі першого туру групового етапу проти Італії на 23-й секунді.
Албанець випередив росіянина Дмітрія Кірічєнка, який забивав на Євро-2004 Греції на 1 хвилині і 7 секунді.
Окрім італійців та албанців до Групи B входять збірні Іспанії та Хорватії. "Фурія роха" розгромила хорватів у першому турі ЧЄ.
Раніше півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим футболістом в історії континентальної першості.