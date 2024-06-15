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Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи

Станіслав Лисак — 15 червня, 22:10
Албанія забила найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи

Збірна Албанії забила найшвидший гол в історії розіграшів чемпіонатів Європи з футболу.

Півзахисник Сассуоло Недім Байрамі відкрив рахунок у грі першого туру групового етапу проти Італії на 23-й секунді.

Албанець випередив росіянина Дмітрія Кірічєнка, який забивав на Євро-2004 Греції на 1 хвилині і 7 секунді.

Окрім італійців та албанців до Групи B входять збірні Іспанії та Хорватії. "Фурія роха" розгромила хорватів у першому турі ЧЄ.

Раніше півзахисник збірної Іспанії Ламін Ямал став наймолодшим футболістом в історії континентальної першості.

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