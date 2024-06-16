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Італія — Албанія 2:1: огляд матчу Євро-2024

Микола Дендак — 16 червня, 00:43
Італія — Албанія 2:1: огляд матчу Євро-2024

Збірна Італії з футболу здобула вольову перемогу над Албанією в першому турі чемпіонату Європи-2024, який проходить у Німеччині.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

Огляд

Євро-2024, Німеччина
Група B, 1 тур
15 червня

Італія — Албанія 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 1 Байрамі, 1:1 - 11 Бастоні, 2:1 - 16 Барелла.

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бастоні, Калафіорі, Дімарко (Дарміан 83), Жоржинью, Барелла (Фолоруншо 90+2), Фраттезі, Пеллегріні (Крістанте 77), К'єза (Камб'ясо 77), Скамакка (Ретегі 83).

Албанія: Стракоша, Хюсай, Дьїмсіті, Аєті, Мітай, Асллані, Рамадані, Байрамі (Мучі 87), Асані (Ходжа 68), Броя (Манай 76), Сефері (Лачі 68).

Попередження: Пеллегріні 22, Калафіорі 51 — Броя 52, Ходжа 74.

Нагадаємо, Євро-2024 проходить із 14 червня до 14 липня у Німеччині. Окрім Італії та Албанії до Групи B також потрапили Іспанія та Хорватія. Вони вже зіграли матч між собою, який завершився розгромною перемогою іспанців.

Раніше Чемпіон зробив представлення Італії на Євро-2024.

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