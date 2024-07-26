Шевченко — про збірну України U-19: Клуби мають звернути увагу на хлопців

Президент УАФ Андрій Шевченко вважає, що клубам варто звернути увагу на гравців юнацької збірної України.

Його слова наводить офіційний сайт УАФ.

"Хлопці провели дуже гарний турнір. Вони виконали всі завдання, які перед ними стояли, вийшли з групи та потрапили на чемпіонат світу. Вони зіграли дуже хороший матч і здобули важливу перемогу над Італією. Із Францією хлопці зіграли на рівних. Був дуже важкий поєдинок. Французи — потужна команда, але ми мали шанси і програли мінімально.

Якщо оцінювати весь турнір, то моя оцінка позитивна, що стосується і тренера, і всієї команди. Будуть готуватися до чемпіонату світу. У них дуже сильна мотивація, гарний колектив і вони гідно представляли Україну.

Ми бачили, наскільки хлопці емоційно сприйняли поразку в півфіналі. Але це нормально для початку кар’єри. Це треба пережити. Мені подобається, що в них є колектив. Я побачив навіть по грі з Францією, що вони один за одного горою. Навіть коли було важко, коли суперники контролювали гру, вони були єдиним цілим і підтримували один одного.

Я привітав команду, побажав їм зібратися за рік, якісно підготуватися та зіграти на чемпіонаті світу. Іти до своїх цілей. Гадаю, що кожен із цих хлопців має шанс проявити себе в дорослому футболі. Клуби мають звернути на них увагу. Ми маємо підтримувати нашу молодь. У них великий потенціал", — сказав Шевченко.