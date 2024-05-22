Захисник Шахтаря потрапив до попередньої заявки збірної Грузії на Євро-2024

Став відомий список гравців, які потрапили до попередньої заявки збірної Грузії на Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

У межах підготовчого етапу 9 червня підопічні Віллі Саньоля проведуть товариський матч проти збірної Чорногорії в Подгориці. До списку увійшли 26 футболістів, серед них захисник Шахтаря Георгій Гочолеішвілі та колишній вінгер Динамо Київ Георгій Цітаішвілі.

Воротарі: Георгій Мамардашвілі (Валенсія, Іспанія), Георгій Лорія (Динамо Тбілісі, Грузія), Лука Гугешашвілі (Карабах, Азербайджан).

Захисники: Соломон Кверквелія (Аль-Ахдуд, Саудівська Аравія), Георгій Гвелесіані (Персеполіс, Іран), Гурам Кашія (Словані, Словаччина), Джиммі Табідзе (Панетолікос, Греція), Лаша Двалі (Апоель, Кіпр), Лука Лохошвілі (Кремонезе, Італія), Отар Какабадзе (Краків, Польща), Георгій Гочолеішвілі (Шахтар, Україна);

Півзахисники: Георгій Чакветадзе (Вотфорд, Англія), Анзор Меквабішвілі (Крайова, Румунія), Джаба Канкава (Словані, Словаччина), Отар Кітеішвілі (Штурм, Австрія), Ніка Квеквескірі (Лех, Польща), Георгій Кочорашвілі (Леванте, Іспанія), Сандро Алтунашвілі (Вольфсбергер, Австрія), Леван Шенгелія (Панетолікос, Греція), Георгій Цітаішвілі (Динамо Батумі, Грузія), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед, США), Зуріко Давіташвілі (Бордо, Франція).

Нападники: Хвіча Кварацхелія (Неаполь, Італія), Буду Зівзівадзе (Карлсруе, Німеччина), Георгій Квілітаіа (Апоель, Кіпр), Георгій Мікутадзе (Мец, Франція).

Нагадаємо, Грузія потрапила до групи F, де зіграє з Туреччиною, Португалією та Чехією.

Раніше ми повідомляли, що УЄФА дозволило розширити заявки команд із 23 до 26 гравців.Нагадаємо, Євро відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Уже відомі усі учасники турніру і навіть їхні шанси на перемогу за версією букмекерів.