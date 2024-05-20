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Ексдинамівець, трансферна ціль Шахтаря: збірна Хорватії оголосила заявку на Євро-2024

Игорь Чернявский — 20 травня, 19:30
Ексдинамівець, трансферна ціль Шахтаря: збірна Хорватії оголосила заявку на Євро-2024

Став відомий список гравців, які потрапили у заявку збірної Хорватії на Євро-2024.

Про це повідомив Хорватський футбольний союз.

Воротарі: Домінік Лівакович (Фенербахче), Івіца Івушич (Пафос), Неділько Лабрович (Рієка)

Захисники: Домагой Віда (АЕК), Йосип Юранович (Уніон), Йошко Гвардіол (Манчестер Сіті), Борна Соса (Аякс), Йосип Станишич (Баєр), Йосип Шутало (Аякс), Мартин Ерлич (Сассуоло), Марин Понграчич (Лечче)

Півзахисники: Лука Модрич (Реал), Маттео Ковачич (Манчестер Сіті), Марцело Брозович (Аль-Наср), Маріо Пашалич (Аталант»), Нікола Влашич (Торіно), Ловро Маєр (Вольфсбург), Лука Іванушец (Феєнорд), Лука Сучич (Зальцбург), Мартин Батурина (Динамо Загреб)

Нападники: Іван Перішич (Хайду), Андрей Крамарич (Гоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко Пʼяца (Рієка), Анте Будимир (Осасуна), Марко Пашалич (Рієка)

Зазначимо, що Мартин Батурина був трансферною ціллю Шахтаря у попереднє трансферне вікно, а Домагой Віда провів 4 сезони у складі Динамо.

На груповому етапі Євро-2024 команда Златко Далича зіграє з Іспанією, Албанією та Італією.

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті Європи Хорватія дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Іспанії (3:5 після овертаймів). Після того хорвати посіли третє місце на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

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