Ексдинамівець, трансферна ціль Шахтаря: збірна Хорватії оголосила заявку на Євро-2024

Став відомий список гравців, які потрапили у заявку збірної Хорватії на Євро-2024.

Про це повідомив Хорватський футбольний союз.

Нападники: Іван Перішич (Хайду), Андрей Крамарич (Гоффенхайм), Бруно Петкович (Динамо Загреб), Марко Пʼяца (Рієка), Анте Будимир (Осасуна), Марко Пашалич (Рієка)

Зазначимо, що Мартин Батурина був трансферною ціллю Шахтаря у попереднє трансферне вікно, а Домагой Віда провів 4 сезони у складі Динамо.

На груповому етапі Євро-2024 команда Златко Далича зіграє з Іспанією, Албанією та Італією.

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті Європи Хорватія дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Іспанії (3:5 після овертаймів). Після того хорвати посіли третє місце на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.