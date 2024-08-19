Анрі залишив штаб збірної Франції U-21

Тьєррі Анрі покинув пост головного тренера збірної Франції U-21 через особисті причини.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

Анрі призначили наставником команди в серпні 2023 року та за цей час під його керівництвом команда перемогла в чотирьох матчах із шести.

47-річна легенда також очолювала чоловічу збірну Франції під час Олімпійських ігор-2024 року. Підопічним Анрі трохи не вистачило зусиль і вдачі, щоб здобути золото.

У фіналі проти іспанців у компенсований час пропустили одразу два м'ячі. Матч закінчився з рахунком 5:3 на користь збірної Іспанії.