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Анрі залишив штаб збірної Франції U-21

Владислав Мошківський — 19 серпня, 18:04
Анрі залишив штаб збірної Франції U-21
Getty Images

Тьєррі Анрі покинув пост головного тренера збірної Франції U-21 через особисті причини.

Про це повідомляє Федерація футболу Франції.

Анрі призначили наставником команди в серпні 2023 року та за цей час під його керівництвом команда перемогла в чотирьох матчах із шести.

47-річна легенда також очолювала чоловічу збірну Франції під час Олімпійських ігор-2024 року. Підопічним Анрі трохи не вистачило зусиль і вдачі, щоб здобути золото.

У фіналі проти іспанців у компенсований час пропустили одразу два м'ячі. Матч закінчився з рахунком 5:3 на користь збірної Іспанії.

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