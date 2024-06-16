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Жага до життя та футболу: Еріксен забив гол на Євро через 1100 днів після зупинки серця

Игорь Чернявский — 16 червня, 19:10
Жага до життя та футболу: Еріксен забив гол на Євро через 1100 днів після зупинки серця

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відзначився голом у матчі проти Словенії у 1 турі Євро-2024.

Вже на 17-й хвилині Крістіан відкрив рахунок у поєдинку. Він майстерно прийняв м’яч на груди після передачі Йонаса Вінда і другим дотиком влучно пробив у дальній кут.

Нагадаємо, що 12 червня 2021 року на початку матчу проти Фінляндії в 1 турі чемпіонату Європи у Еріксена сталася зупинка серця. На щастя, лікарям вдалося врятувати датчанка, і за годину після інциденту Федерація футболу Данії повідомила, що стан Еріксена стабілізувався.

Через півроку після цього Крістіан відновив тренування з молодіжною командою Оденсе, а вже у лютому 2022 року зіграв за Брентфорд у чемпіонаті Англії. Нині 32-річний хавбек представляє Манчестер Юнайтед.

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