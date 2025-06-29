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Легендарний хавбек став генеральним менеджером збірної Чехії

Олег Дідух — 29 червня 2025, 16:28
Легендарний хавбек став генеральним менеджером збірної Чехії
Павел Недвед
УЄФА

Легендарний чеський півзахисник Павел Недвед став генеральним менеджером національної та молодіжної (вікова категорія до 21 року) збірних Чехії з футболу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Останнім місцем роботи Недведа був клуб із Саудівської Аравії Аль-Шабаб, де він працював спортивним директором з січня поточного року. Цю посаду 52-річний фахівець достроково покинув минулого тижня. До вояжу в Саудівську Аравію Недвед з 2015 до 2022 року був віцепрезидентом Ювентуса.

В якості гравця Недвед виступав за збірну Чехії з 1994 до 2006 року, добирався з командою до фіналу Євро-1996. Сумарно провів за національну команду 91 матч і забив 18 голів. У 2003 році хавбек став володарем Золотого м’яча.

Недвед Збірна Чехії з футболу

Недвед

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