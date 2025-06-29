Легендарний хавбек став генеральним менеджером збірної Чехії

Легендарний чеський півзахисник Павел Недвед став генеральним менеджером національної та молодіжної (вікова категорія до 21 року) збірних Чехії з футболу.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Останнім місцем роботи Недведа був клуб із Саудівської Аравії Аль-Шабаб, де він працював спортивним директором з січня поточного року. Цю посаду 52-річний фахівець достроково покинув минулого тижня. До вояжу в Саудівську Аравію Недвед з 2015 до 2022 року був віцепрезидентом Ювентуса.

В якості гравця Недвед виступав за збірну Чехії з 1994 до 2006 року, добирався з командою до фіналу Євро-1996. Сумарно провів за національну команду 91 матч і забив 18 голів. У 2003 році хавбек став володарем Золотого м’яча.