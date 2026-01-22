Українська правда
Анчелотті продовжить контракт зі збірною Бразилії

Микола Літвінов — 22 січня 2026, 22:54
Анчелотті продовжить контракт зі збірною Бразилії
Бразильська конфедерація футболу (CBF) та головний тренер національної збірної Карло Анчелотті досягли усної домовленості про продовження співпраці до чемпіонату світу 2030 року.

Про це повідомляє бразильський портал Ge.globo.

Очікується, що італійський фахівець, який повертається до Ріо-де-Жанейро цієї п'ятниці після відпустки, офіційно підпише нову угоду в перші тижні лютого.

Згідно з домовленостями, Анчелотті, який заробляє близько 10 мільйонів євро, збереже поточні фінансові умови з певним коригуванням бонусної системи. Окрім того, чинний контракт передбачає солідну мотивацію: у разі перемоги Бразилії на ЧС-2026 італійський фахівець отримає премію у розмірі 5 мільйонів євро.

Керівництво CBF прагне зберегти тренера, вважаючи, що Анчелотті повернув збірну на правильний шлях і сформував конкурентоздатну команду.

Зауважимо, що на майбутньому чемпіонаті світу Бразилія зіграє у групі C. Команда стартує 14 червня матчем проти Марокко, 20 червня зустрінеться з Гаїті, а 25 червня завершить груповий етап грою проти Шотландії.

Нагадаємо, що нещодавно сино КарлоДавіде було відправлено у відставку з посади наставника з бразильського клубу Ботафого.

