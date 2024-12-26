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Болгарський футбольний союз спростував чутки про товариську гру проти Росії

Руслан Травкін — 26 грудня 2024, 11:58
Болгарський футбольний союз спростував чутки про товариську гру проти Росії
dsport.bg

Технічний директор Болгарського футбольного союзу Кіріл Котев відкинув чутки, що збірна Болгарії може провести спаринг проти збірної Росії.

Його слова наводить dsport.bg.

"Щодо інформації, яка з'явилася, що ми зіграємо контрольну гру з Росією, на даному етапі цього не може статися. Календар не дозволяє цього, ви знаєте, що у нас є плейоф з Ірландією у Лізі націй.

Потім у вересні для нас починаються відбіркові матчі на чемпіонат світу", – сказав Котев.

Нагадаємо, росЗМІ писали, що збірна Росії може провести товариську гру проти Болгарії на честь 100-річчя Болгарського футбольного союзу. Раніше зі збірною Росії відмовилася проводити спаринг збірна Евадору.

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