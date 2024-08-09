Англія визначилась з новим головним тренером

Колишній тренер збірної Англії U-21 Лі Карслі став тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє Англійська Футбольна асоціація.

Хто стане новим повноцінним наставником збірної Англії – поки що невідомо. Під керівництвом 50-річного ірландця молодіжна збірна досягла значних успіхів. Найбільше досягнення — це перемога на чемпіонаті Європи U-21 у 2023 році, де Англія виграла турнір вперше з 1984 року.

Команда під керівництвом Карслі не пропустила жодного голу протягом усього турніру, зокрема у фіналі проти Іспанії, який завершився перемогою 1:0. Окрім молодіжних збірних Англії різних вікових категорій, Карслі у своїй тренерській кар'єрі працював із Ковентрі, Брентфордом і Бірмінгемом.

Lee Carsley has been appointed interim head coach of the #ThreeLions ahead of the start of our #NationsLeague campaign. — England (@England) August 9, 2024

Нагадаємо, що раніше збірну Англії тренував Гарет Саутгейт, який покинув команду після програного фіналу Євро-2024 проти Іспанії. Саутгейт був тренером "Трьох левів" майже 8 років — він очолив команду у вересні 2016-го. Під його керівництвом збірна Англії вийшла у півфінал ЧС-2018, двічі грала у фіналах Євро, але так і не змогла перервати трофейну посуху, яка триває з 1966 року.