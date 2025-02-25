Вільямсон поступився лише Дончичу та ЛеБрону в історичному досягненні результативності

Форвард Нового Орлеана Зайон Вільямсон став третім в історії НБА за швидкістю набору 5 000 очок за кар'єру.

Про це повідомляє ClutchPoints.

24-річний баскетболіст подолав цю позначку у вчорашньому матчі проти Сан-Антоніо (114:96). Для того, щоб набрати 5 тисяч очок в НБА колишній перший пік драфту 2019 року витратив 203 гри, що стало третім результатом в історії.

Вільямсон поступився лише двом суперзіркам Лейкерс: ЛеБрон Джеймс зробив це за 197 матчів, а Лука Дончич володіє рекордом з показником 194 гри.

Цікаво, що зараз Зайон Вільямсон має найменшу вагу за всю свою кар'єру в НБА. Саме вага була головною проблемою баскетболіста, через що він неодноразово опинявся під шквалом критики.

На старті сезону Зайон важив майже 129 кілограмів, проте зараз його вага опустилася до позначки 119 кілограмів.

Варто зазначити, що в контракті Вільямсона на суму 197,2 мільйона доларів однією з умов, яку він повинен виконати, є утримання загальної ваги та відсотка жиру в організмі на певній позначці, що гарантує 20% його зарплати за сезон-2025/26 років.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з результатами та оглядами матчів минулого ігрового дня НБА.