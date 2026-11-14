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Збірна України оголосила заявку на матч з Північною Ірландією в Лізі націй

Денис Іваненко — 14 листопада 2026, 08:56
Збірна України оголосила заявку на матч з Північною Ірландією в Лізі націй
Збірна України з футболу
Getty Images

Тренерський штаб збірної України під керівництвом Андреа Мальдери визначився зі списком гравців, які можуть взяти участь у поєдинку проти Північної Ірландії в Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У заявку на гру увійшло 23 футболісти. До неї не потрапили троє гравців, які були викликані на збір: Валерій Бондар, Олександр Назаренко та Микола Шапаренко.

Заявка збірної України

  • Воротарі: Георгій Єрмаков (Харків), Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар)
  • Захисники: Микола Матвієнко (Шахтар), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – Полісся), Ілля Крупський (Харків), Тарас Михавко (Динамо), Ілля Забарний (ПСЖ), Віталій Миколенко (Евертон)
  • Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – Шахтар), Олександр Андрієвський (Полісся), Іван Варфоломєєв (Лінкольн), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Георгій Судаков (Бенфіка), Геннадій Синчук (Монреаль), Олексій Кащук (Карабах)
  • Нападники: Ігор Краснопір (Полісся), Данило Сікан (Андерлехт), Роман Яремчук (Олімпіакос), Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Болонья)

Зазначимо, що матч відбудеться 14 листопада у Белфасті. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

У першому колі британці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. Букмекери вважають їх фаворитами й у майбутньому протистоянні.

За текстовою трансляцією можна буде стежити за посиланням. Раніше прогноз на цю гру зробив Артем Мілевський.

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