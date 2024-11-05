У будинку ексгравця збірної Бразилії пройшли обшуки - його підозрюють у грі на тоталізатор

У будинку гравця Фламенго Бруно Енріке федеральна поліція провела обшуки. Футболіста підозрюють у грі на тоталізатор.

Про це пише terra.com.br.

У нападника забрали мобільний телефон та комп'ютер для вивчення слідчими. Під час обшуків вдома були також дружина, двоє дітей та двоє робітників. Енріке від шоку розплакався.

33-річний Енріке, який провів 2 матчі за збірну Бразилії, підозрюється в тому, що рік тому спеціально отримав червону картку в матчі проти Сантоса.

Бруно виступає за Фламенго з 2019 року. За цей час він забив за клуб 92 голи за 255 матчів. Також виступав за Крузейро, Гояс, Сантос та Вольфсбург.