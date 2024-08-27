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Шовковський визначився зі стартовим складом Динамо на матч із Зальцбургом

Станіслав Лисак — 27 серпня, 20:50
Шовковський визначився зі стартовим складом Динамо на матч із Зальцбургом
ФК Динамо Київ

Стали відомі стартові склади київського Динамо та Ред Булл Зальцбург на матч-відповідь плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/25.

Зазначимо, що Олександр Шовковський провів одну зміну в порівнянні з першою грою проти австрійців — Олександр Тимчик розпочне гру з перших хвилин замість Олександра Караваєва.

Склади команд

Зальцбург: Блазвіх, Дедич, Пойнтковський, Байду, ван дер Бремпт, Бідструп, Капальдо, К'єргард, Дагім, Єо, Глух

Запасні: Діакіте, Дагім, Діамбу, Капальдо, Лукич, Мелльберг, Око, Ратков, Хамзич, Шлагер, Блан, Гурна-Дуат, Нене.

Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Михавко, Тимчик, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Кабаєв, Ярмоленко, Ванат.

Запасні: Брагару, Буяльський, Біловар, Волошин, Вівчаренко, Лонвейк, Нещерет, Олексієнко, Себальйос, Супряга, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Михайленко.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути його можна на медіасервісі MEGOGO.

Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського зазнали поразки в першій грі з рахунком 2:0.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку Зальцбург — Динамо.

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