Захисник збірної України потрапив у сферу інтересів Остіна з МЛС

Клуб МЛС Остін зацікавився у підписанні капітана Дніпра-1 та захисника збірної України Олександра Сватка.

Про це повідомляє "ТаТоТаке".

За інформацією джерела, перші контакти між клубами відбулися ще навесні, але тоді не вдалося дійти до конкретики. Наразі ж переговори перебувають на просунутій стадії.

Майже всю кар’єру 29-річний центрбек провів в Україні, виступаючи за Дніпро, Волинь, Зорю та Дніпро-1. Його єдиний досвід гри за кордоном — це півроку у складі хорватського Хайдука в сезоні-2018/19.

Нещодавно Сваток розповів, як його "підтравлює" Андрій Ярмоленко.