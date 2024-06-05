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Сваток: Ярмоленко жартує, що я граю тільки коли треба мучитися

Владислав Уткін — 5 червня, 13:00
Сваток: Ярмоленко жартує, що я граю тільки коли треба мучитися

Захисник збірної України з футболу Олександр Сваток поділився враженнями від товариського матчу проти Німеччини (0:0).

Гравець дав коментар на післяматчевому інтерв'ю.

"Враження дуже позитивні, тому що як-не-як грали в гостях зі збірної Німеччини, вона дуже потужна, багато гравців високого рівня і ми досить пристойно оборонялися та огризалися на контратаках. Були моменти, коли ми контролювали м'яч по декілька хвилин, ця гра 100% піде нам на користь.

Тренерський штаб нам казав, що головне вийти на поле та показати свій максимум і виконати те що ми тренували за ці 3-4 дні. Результат тут не стояв на першому місці, але кожен раз коли ти граєш за збірну завжди хочеш перемагати й неважливо товариська гра чи ні, тому всі виклались на 100%.

Чому завжди граю проти топзбірних? Не знаю, Ярмоленко вже жартує, каже я граю тільки коли треба мучитися, а зі слабкішими командами навпаки не граю", — сказав Сваток.

Зазначимо, що "синьо-жовті" проведуть ще два спаринги перед стартом чемпіонату Європи — з Польщею (7 червня) та Молдовою (11 червня).

На груповому етапі континентальної першості українці зіграють проти Бельгії, Словаччини та Румунії. Суперниками німців будуть команди Шотландії, Угорщини та Швейцарії.


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