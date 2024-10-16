Калафіорі: Збірна Італії зовсім інша, ніж на Євро-2024

Захисник збірної Італії Ріккардо Калафіорі вважає, що команда Лучано Спаллетті стала зовсім іншою порівняно з тим, якою вона була на Євро-2024.

Калафіорі цитує офіційний сайт УЄФА.

"У нас зовсім інша команда порівняно з Євро-2024. Це видно з того, як ми домінуємо у матчах. Потрібно продовжувати так само. У сучасному футболі захисники повинні брати активну участь в атаках, і це те, що я намагаюся робити, не забуваючи про оборону. Мені подобається давати команді додаткові опції в атаці".

У понеділок, 14 жовтня Італія у четвертому турі Ліги націй розгромила Ізраїль 4:1. "Скуадра адзурра" очолює групу 2 дивізіону А з 10 очками у 4 матчах.

На рахунку 22-річного Калафіорі 8 матчів у складі збірної Італії. На Євро-2024 команда вилетіла в 1/8 фіналу від Швейцарії.