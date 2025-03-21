Гості забивали лише головою: огляд матчу Італія – Німеччина

Вчора, 20 березня, відбувся перший матч 1/4 фіналу Ліги націй УЄФА в дивізіоні А між збірними Італії та Німеччини.

Гості на "Сан-Сіро" здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Огляд матчу:

Футбол – плейоф Ліги націй

20 березня, 1/4 фіналу, дивізіон А

Італія – Німеччини 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – Тоналі (9), 1:1 – Кляйндінст (49), 1:2 – Горецка (76)

Домашня публіка допомогла господарям перемогти в першому таймі – на 9 хвилині відзначився Сандро Тоналі.

На початку другого тайму Тім Кляйндінст головою замкнув подачу від Йозуа Кімміха. Другий гол німці також забили головою. Леон Горецка випередив суперників під час подачі кутового від того ж таки Кімміха.

Зазначимо, що в іншому матчі дивізіону А Нідерланди та Іспанія зіграли внічию. Огляд матчу та відео голів можна переглянути ТУТ.