Кукурелья: Ми мали всі шанси, щоби перемогти Португалію

Захисник збірної Іспанії Марк Кукурелья прокоментував поразку команди від Португалії в фіналі Ліги націй-2024/25.

Слова гравця Челсі наводить пресслужба УЄФА.

"Звичайно, ми мали всі шанси, щоби перемогти і не доводити справу до серії пенальті. Можливо, ми заслуговували на більше. Але часом футбол такий. Потрібно привітати Португалію. Ми маємо пишатися виконаною роботою, яка вивела нас у черговий фінал. Ми програли свою лотерею у серії пенальті.

Але ми маємо пишатися тим, що показали. У нашій команді багато молодих талантів, а це означає, що попереду світле майбутнє. У Португалії чудова команда і вони заслуговували на місце у фіналі. Вони мали свій план на гру, але за рахунку 2:1 ми продовжували атакувати і мали ще моменти. Не забили, і зрештою справа дійшла до серії пенальті, де може трапитися що завгодно", – заявив Кукурелья.