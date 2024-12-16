Як гравець Челсі "врятував" свої стосунки зі спонсором: геніальна реакція бренду на скандал з бутсами
Уболівальники Челсі не могли втримати сміху після того, як Марк Кукурелья та Puma перетворили футбольну невдачу на геніальний рекламний хід.
Під час драматичного матчу з Тоттенгемом Кукурелья двічі послизнувся, що допомогло суперникам забити два швидкі голи. У розпачі він змінив бутси прямо на полі, а після гри виклав фото своєї пари Puma Future 8s у смітнику з підписом: "Вибачте, вболівальники."
Здавалося, для Puma це буде провал — адже нові бутси мали з’явитися у продажу наступного дня. Але бренд відповів блискуче: у новій рекламі Кукурелья позує у тих самих бутсах поруч із знаком "Обережно, мокра підлога".
Рекламу супроводив підпис: "Головне не те, як ти послизнувся, а як ти повернувся у гру."
Ця креативна реакція зірвала оплески фанатів і стала прикладом, як навіть провал можна обернути на успіх.