Мареска – про конкурентів у боротьбі за чемпіонство: Вони не впадуть, як Кукурелья у грі з Тоттенгемом

Головний тренер Челсі Енцо Мареска у жартівливій манері відповів на запитання про шанси його команди стати чемпіоном Англії за підсумками цього сезону.

Слова італійського фахівця наводить Goal.

Для більш яскравого опису шансів Мареска використав свого підопічного Марка Кукурелью. Іспанський захисник двічі впав під час гри з Тоттенгемом (4:3), що потім призвело до двох пропущених голів.

"Арсенал, Манчестер Сіті та Ліверпуль, напевно, не впадуть... як Марк Кукурелья. Якщо серйозно, ми не готові, ми далекі від цих команд. Ми зосереджуємося на тому, щоб працювати день за днем і намагатися покращити команду", – сказав Мареска.

Після перемоги над "шпорами" та втрати очок Арсеналом Челсі одноосібно займає друге місце в таблиці АПЛ, відстаючи від лідера чемпіонату в особі Ліверпуля на чотири очки. Але у "червоних" є перенесений матч з Евертоном у запасі.

Нагадаємо, що лідер "пенсіонерів" Коул Палмер відзначився дублем з пенальті, що дозволило йому встановити новий рекорд. Англієць перевершив досягнення Яя Туре.