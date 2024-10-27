Кукурелья: Наша мета – зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону

Захисник лондонського Челсі Марк Кукурелья заявив, що команда планує вийти в Лігу чемпіонів цього сезону.

Його слова передає Daily Mail.

"Усі ми мріємо виграти трофеї. У лізі ми знаємо, що це важко. У вас є команди, які продовжують працювати над одним і тим же проєктом протягом тривалого часу. Але наша мета, безсумнівно, полягає в тому, щоб зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону. Для нас це дуже важливо", – сказав Кукурелья.

Після 8 матчів в АПЛ у сезоні-2024/25 Челсі йде на 7 місці з 14 балами в активі. Проте після сьогоднішньої гри проти Ньюкаслу команда може піднятися на 4 місце. Для цього команді потрібна перемога.

Нагадаємо, що напередодні 9 туру АПЛ Челсі розгромив Панатінаїкос в основному раунді Ліги конференцій УЄФА. Михайло Мудрик став найкращим гравцем поєдинку.