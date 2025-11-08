Ексзахисник Ліона та збірної Франції завершив кар'єру у 31 рік

Колишній футболіст Ліона та збірної Франції Лео Дюбуа оголосив про завершення кар'єри.

Про це 31-річний гравець оголосив у своїх соцмережах.

"Футбол дав мені все. Він навчив мене жорсткості, наполегливості, стійкості, самокритиці. Футбол подарував мені неймовірні емоції, які я ніколи не забуду", – написав у своєму звернення Дюбуа.

Також у своєму прощальному листі захисник окремо подякував усім клубам за які грав, а саме Ліону, Галатасараю, Еюпспору, Нанту та Башакшехіру.

У складі Галатасарая Дюбуа ставав чемпіоном Туреччини сезону-2022/23. Також на його рахунку 13 матчів у збірній Франції, за яку він дебютував у 2019 році та виграв Лігу націй-2021.

Раніше повідомлялось, що відомий турецький футболіст завершив кар'єру у 29 років заради бізнесу із братом.