Кожен рік одне й те саме: захисник Тоттенгема натякнув керівництву на необхідність підсилення складу

Захисник лондонського Тоттенгема Крістіан Ромеро висловився з приводу невдалих результатів команди у сезоні-2024/25.

Слова футболіста наводить Talksport.

"Манчестер Сіті бере участь у великий турнірах кожного року. Ви бачите, як підсилює склад Ліверпуль. Челсі робить трансфери, не досягає прогресу, знов підсилюється та бачить результат.

Кожного року одне й те саме: змінюються гравці, тренерський штаб, але відповідальність несуть ті самі люди.

Сподіваюсь, вони зрозуміють, хто за все відповідальний та зроблять правильні висновки", - розповів Ромеро.