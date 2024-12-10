Кожен рік одне й те саме: захисник Тоттенгема натякнув керівництву на необхідність підсилення складу
Захисник лондонського Тоттенгема Крістіан Ромеро висловився з приводу невдалих результатів команди у сезоні-2024/25.
Слова футболіста наводить Talksport.
"Манчестер Сіті бере участь у великий турнірах кожного року. Ви бачите, як підсилює склад Ліверпуль. Челсі робить трансфери, не досягає прогресу, знов підсилюється та бачить результат.
Кожного року одне й те саме: змінюються гравці, тренерський штаб, але відповідальність несуть ті самі люди.
Сподіваюсь, вони зрозуміють, хто за все відповідальний та зроблять правильні висновки", - розповів Ромеро.
Відзначимо, що "шпори" не знають смаку перемог вже чотири матчі поспіль. Після феєричного матчу із Манчестер Сіті (4:0) лондонці програли Челсі та Борнмуту, а також зіграли внічию із Ромою у Лізі Європи та з Фулгемом у межах АПЛ.
Після 15 турів лондонці знаходяться на 11 місці у турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своєму активі 20 очок.
У наступному матчі Тоттенгем зустрінеться із Рейнджерсом в межах Ліги Європи. Поєдинок відбудеться 12 грудня о 22:00.
Нагадаємо, що хавбек Челсі Коул Палмер встановив рекорд АПЛ у переможному матчі із Тоттенгемом.