Оговтався від шокуючої зради: захисник Шахтаря знайшов собі нову дівчину після скандалу з колишньою

Бразильський футболіст Шахтаря Вінісіус Тобіас привернув увагу фанатів, публічно оголосивши про свої нові стосунки.

У спільному пості з моделлю Сандрою Гутьєррес, футболіст поділився романтичним знімком та зізнався: "Можливо, ще рано про це говорити, але я думаю, що знайшов кохання всього свого життя."

Сандра Гутьєррес – іспанський філолог, яка мешкає в Мадриді. Однак її Instagram також свідчить про початок кар’єри у модельному бізнесі. Пара активно ділиться спільними фото, які набирають популярність у соцмережах.

Оголошення про нові стосунки з’явилося після гучного скандалу, пов’язаного з колишньою дівчиною футболіста Інгрід. У жовтні минулого року стало відомо, що вона зрадила Вінісіуса з кур’єром, який доставляв асаї. У відповідь у ЗМІ з’явилися повідомлення, що й сам Тобіас не залишався вірним під час їхніх стосунків.

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Невдовзі після цього Інгрід опублікувала фото з новою сім’єю. Але найбільший резонанс викликала її заява про те, що після народження доньки Майте вона зробила ДНК-тест, який довів, що Вінісіус не є батьком дитини.

Ця новина шокувала громадськість, адже раніше футболіст навіть зробив татуювання з іменем дівчинки: "Майте, я люблю тебе."