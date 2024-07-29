Захисник Шахтаря виступатиме за Копенгаген

Захисник донецького Шахтаря Георгій Гочолеішвілі виступатиме за данський Копенгаген.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Угоду між клубами розраховано до завершення сезону-2024/25, данці матимуть право викупити грузина.

Гочолеішвілі грає за Шахтар з 2023 року, з того часу він провів 37 матчів, у яких відзначився одним голом та трьома асистами. Також він грав за національну збірну Грузії на чемпіонаті Європи-2024, де вони зупинилися в 1/8 фіналу, поступившись Іспанії.

Новий клуб грузинського футболіста минулого сезону був бронзовим призером Суперліги Данії, а зараз виступає у кваліфікаційному раунді Ліги конференцій УЄФА.

Нагадаємо, раніше Шахтар в контрольному матчі поступився хорватському Динамо Загреб, а перед цим мінімально програв новачку АПЛ Іпсвічу.